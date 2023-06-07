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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В порт Мариуполя продолжают прибывать суда для вывоза украинского зерна

Киев • УНН

 • 209039 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В порт временно занятого оккупантами Мариуполя продолжают прибывать суда для вывоза украинского зерна, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

В порт Мариуполя продолжают прибывать суда для вывоза украинского зерна

Детали

"Мариупольский порт. Сегодня. Пришвартовано у причала судно “Междуреченск” с неизвестно чем. Ждет доставку зерна для загрузки", - сообщил Андрющенко.

Он также привел данные последнего пребывания судна: "После вчерашней публикации система идентификации отключена, но мы зафиксировали. Именно здесь и начнется новое появление судна через несколько дней".

"Из хороших новостей. Несмотря на все громкие заявления, судоходство в Мариуполь занимает более полутора суток из Ростова. Разгрузка более двух суток (груза ориентировочно до 1,5 тысячи тонн). Это очень медленно. Прямо оооочень. Значит, до полноценной работы порта относительно далеко. Надеемся, деоккупация произойдет раньше", - отметил Андрющенко.

Дополнение

Оккупанты вывозят краденое зерно из Запорожской и Донецкой областей через порт Мариуполя.

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