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Окупанти вивозять крадене зерно через порт Маріуполя

Окупанти вивозять крадене зерно через порт Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Окупанти вивозять крадене зерно з Запоріжської та Донецької областей через порт Маріуполя, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Перші три з половиною тисячі тонн українського зерна з Запоріжської та Донецької області викрадено за допомогою Маріупольського морського порту. З акваторії порту вийшло судно РМ3, завантажене зерном. Завантаження відбувалось близько одного тижня, що вказує на низьку ефективність роботи порту. Можна констатувати на зараз, що це вантаж є скоріш пропагандиським, аніж реально привабливим. Але, факт є факт. Мародерство українського зарена знову набирає обертів. Тепер - морем", - написав Андрющенко.

Доповнення

Після повномасштабного вторгнення в Україну, росія почала активно використовувати тимчасово окупований Крим як "сіру зону" для перевезення та подальшого збуту награбованого українського зерна до третіх країн. Прокуратура автономії встановила та повідомила про підозри окупаційному міністру "сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів рф та 10 капітанам російських суден, які причетні до перевезення награбованого українського збіжжя через Крим.

У межах цього кейсу судом накладено арешти на 15 таких суден-порушників.

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