Оккупанты вывозят ворованное зерно через порт Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Оккупанты вывозят краденое зерно из Запорожской и Донецкой областей через порт Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Первые три с половиной тысячи тонн украинского зерна из Запорожской и Донецкой области похищены с помощью Мариупольского морского порта. Из акватории порта вышло судно РМ3, загруженное зерном. Загрузка происходила около одной недели, что указывает на низкую эффективность работы порта. Можно контстатировать на сейчас, что этот груз является скорее пропагандистским, чем реально привлекательным. Но, факт есть факт. Мародерство украинского зарена снова набирает обороты. Теперь - морем", - написал Андрющенко.
Дополнение
После полномасштабного вторжения в Украину россия начала активно использовать временно оккупированный Крым как "серую зону" для перевозки и дальнейшего сбыта награбленного украинского зерна в третьи страны. Прокуратура автономии установила и сообщила о подозрениях оккупационному министру "сельского хозяйства Республики Крым", директору компании-владелицы кораблей рф и 10 капитанам российских судов, которые причастны к перевозке награбленного украинского зерна через Крым.
В рамках этого кейса судом наложены аресты на 15 таких судов-нарушителей.