У порт Маріуполя продовжують прибувати судна для вивезення українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У порт тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя продовжують прибувати судна для вивезення українського зерна, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Маріупольский порт. Сьогодні. Пришвартоване біля причалу судно “Междуреченськ” з невідомо чим. Чекає на доставку зерна для завантаження", - повідомив Андрющенко.
Він також навів дані останнього перебування судна: "Після вчорашньої публікації систему ідентифікації вимкнено, але ми зафіксували. Саме тут і почнеться нова поява судна за декілька днів".
"З хороших новин. Попри всі гучні заяви, судоходство до Маріуполя займає понад півтори доби з Ростова. Розвантаження понад дві доби (вантажу орієнтовно до 1,5 тисячі тонн). Це дуже повільно. Прямо дууууже. Значить, до повноцінної роботи порту приблизно далеко. Сподіваємось, деокупація станеться раніш", - зазначив Андрющенко.
Доповнення
Окупанти вивозять крадене зерно з Запоріжської та Донецької областей через порт Маріуполя.