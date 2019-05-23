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У Порошенко заявили, что Крючкова используют для "мести за Приват"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Адвокат пятого Президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань обратился к Генеральному прокурору Украины с требованием обеспечить соответствующую проверку и начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанного бывшим владельцем компании "Энергосеть" Дмитрием Крючковым. Об этом сообщает пресс-служба БПП, передает УНН.

"В обращении адвокат Головань утверждает, что голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Петра Порошенко подпадают под действие статьи 383 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - говорится в сообщении.

Между тем в БПП "Солидарность" считают, что свои действия Крючков координирует с окружением новой власти.

"Этот "кейс" является частью плана мести за национализацию Приватбанка, когда государство должно было спасать средства десятков миллионов вкладчиков, которые могли "сгореть" в результате действий его частных владельцев", - зявили в пресс-службе партии.

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Напомним, САП возбудила дело в отношении Порошенко и его окружения. Производства были открыты после встречи руководителя ведомства Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.

Также напомним, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП Назар Холодницкий".

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем, проводил этот допрос без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.

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