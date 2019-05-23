У Порошенка заявили, що Крючкова використовують для "помсти за Приват"

“У зверненні адвокат Головань стверджує, що голослівні звинувачення громадянина Крючкова на адресу Петра Порошенка підпадають під дію статті 383 Кримінального Кодексу України, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину”, — йдеться у повідомленні.

Тим часом в БПП “Солідарність” вважають, що свої дії Крючков координує з оточенням нової влади.

“Цей "кейс" є частиною плану помсти за націоналізацію Приватбанку, коли держава мусила рятувати кошти десятків мільйонів вкладників, які могли „згоріти“ внаслідок дій його приватних власників”, — зявили у прес-службі партії.

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Нагадаємо, САП порушила справу щодо Порошенка та його оточення. Провадження були відкриті після зустрічі керівника відомства Назара Холодницького та колишнього власника компанії “Енергомережа” Дмитра Крючкова.

Також нагадаємо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова у привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережі”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, в тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенко, Суркісами і іншими особами.

За словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП Назар Холодницький”.

“У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому, проводив цей допит без залучення детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький — ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою. По-друге, прокурорами Холодницького з серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо посадових осіб „Черкасиобленерго“, і замість цього їх направляють в поліцію. Тобто справу футболять”, — зазначив Лещенко.