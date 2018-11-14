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У Порошенко рассказали, о чем шла речь на встрече с архиереями УПЦ МП

У Порошенко рассказали, о чем шла речь на встрече с архиереями УПЦ МП

Киев  •  УНН

 • 23406 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал епископам Украинской православной церкви Московского патриархата защищать право на свободный выбор церковной юрисдикции. Об этом говорится в сообщении представителя Главы государства Святослава Цеголко в Facebook, передает УНН.

"Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - написал С.Цеголко.

В то же время в АП заявили, что был "сорван российский сценарий", поскольку встреча Порошенко с епископами УПЦ (МП) во вторник состоялась в "Украинском доме".

Отмечается, что Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах со Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинополем, и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного собора.

Кроме того, по словам Цеголко, владыки УПЦ (МП) рассказали о "беспрецедентном давлении Москвы", оказываемое на тех епископов, которые готовы к созданию единой церкви.

Как сообщал УНН, 13 ноября Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, ранее епископы УПЦ МП получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018 года.

Вместе с тем 13 ноября в УПЦ МП сообщили, что собор их епископов принял решение встретиться с Президентом, но не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры. Однако Президент от встречи отказался.

При этом представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что приглашенных на встречу с Президентом архиереев УПЦ МП "закрыли" в Киево-Печерской Лавре.

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