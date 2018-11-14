У Порошенка розповіли, про що йшлося на зустрічі з архієреями УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв єпископам Української православної церкви Московського патріархату захищати право на вільний вибір церковної юрисдикції. Про це йдеться у дописі речника Глави держави Святослава Цеголка у Facebook, передає УНН.
“Президент Порошенко запевнив, що українська держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції. Він також розповів, що Вселенський Патріарх зі свого боку, гарантує повний канонічний захист прибічникам автокефалії в Україні”, — написав С.Цеголко.
Водночас в АП заявили, що було “зірвано російський сценарій”, оскільки зустріч Порошенка з єпископами УПЦ (МП) у вівторок відбулась в “Українському домі”.
Зазначається, що Порошенко поінформував ієрархів про свої перемовини із Вселенським Патріархом, про угоду між Україною та Константинополем, і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об’єднавчого собору.
Окрім того, за словами Цеголка, владики УПЦ (МП) розповіли про “безпрецедентний тиск Москви”, який чиниться на тих єпископів, які готові до створення єдиної церкви.
Як повідомляв УНН, 13 листопада Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.
Нагадаємо, раніше єпископи УПЦ МП отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2018 року.
Разом з тим 13 листопада в УПЦ МП повідомили, що собор їхніх єпископів ухвалив рішення зустрітися з Президентом, але не в „Українському домі“, а на території Києво-Печерської Лаври. Однак Президент від зустрічі відмовився.
При цьому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що запрошених на зустріч з Президентом архієреїв УПЦ МП “зачинили” у Києво-Печерській Лаврі.