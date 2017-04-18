В поминальные дни киевлян дополнительно будут перевозить более 450 единиц транспорта

"Понимая огромный спрос на городской транспорт в поминальные дни, с 23 до 26 апреля, город решил дополнительно запустить более 450 единиц пассажирского транспорта для обеспечения комфортного передвижения столичных жителей. В частности, 128 единиц автобусов дополнительно запустят 23 апреля на маршруте № 258 (Южное кладбище) и 25 - на маршруте № 740 (Северное кладбище), 55 дополнительных единиц автобусов город запустит в тот же день к Лесному кладбищу. Кроме этого, 5 дополнительных городских маршрутов, в том числе 23 апреля к Южному и 9 мая в Военному кладбищам, будут специально запущены городом", - заявил руководитель аппарата Владимир Бондаренко.

Также руководитель аппарата КГГА сообщил, что 23 апреля будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электриков, заезд транспортных средств на ул. Крайнею и проезд транспортных средств по ул. Маршала Жукова (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости, спецтранспорта и транспортных средств должностных лиц, обеспечивающих оперативный контроль за состоянием пассажирских перевозок.

Также с целью исключения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойного движения наземного пассажирского транспорта, администрациям рынков рекомендовано остановить на 23 апреля работу рынков "Троещина", "Фермер", рынков возле станции метрополитена "Петровка", а 25 апреля - работу рынков "Демеевский" и " Изюмский ".

Напомним, в поминальные дни на городских кладбищах будут дежурить врачебно-сестринские бригады, бригады скорой медицинской помощи, будут работать медицинские пункты, предоставляющие медицинскую помощь независимо от места регистрации граждан.

Как сообщал УНН 14 апреля, на Пасху и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медики.