У поминальні дні киян додатково перевозитимуть понад 450 одиниць транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На час проведення поминальних днів у столиці додатково курсуватиме понад 450 одиниць пасажирського транспорту та будуть організовані додаткові маршрути до міських кладовищ. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Розуміючи величезний попит на міський транспорт у поминальні дні, з 23 до 26 квітня, місто вирішило додатково запустити понад 450 одиниць пасажирського транспорту для забезпечення комфортного пересування столичних мешканців. Зокрема, 128 одиниць автобусів додатково запустять 23 квітня на маршруті № 258 (Південне кладовище) та 25 – на маршруті № 740 (Північне кладовище), 55 додаткових одиниць автобусів місто запустить того ж дня до Лісового кладовища. Окрім цього, 5 додаткових міських маршрутів, зокрема 23 квітня до Південного та 9 травня до Військового кладовища, буде спеціально запущено містом", – заявив керівник апарату Володимир Бондаренко.
Також керівник апарату КМДА повідомив, що 23 квітня буде заборонено паркування автотранспорту на вул. Електриків, заїзд транспортних засобів на вул. Крайню та проїзд транспортних засобів на вул. Маршала Жукова (на ділянці від вул. Кіото до вул. Миколи Матеюка), окрім автобусів великої місткості, спецтранспорту та транспортних засобів посадових осіб, які забезпечують оперативний контроль за станом перевезень пасажирів.
Також із метою уникнення аварійних ситуацій і забезпечення безперебійного руху наземного пасажирського транспорту, адміністраціям ринків рекомендовано зупинити на 23 квітня роботу ринків "Троєщина", "Фермер", ринків біля станції метрополітену "Петрівка", а 25 квітня – роботу ринків "Деміївський" та "Ізюмський".
Нагадаємо, що впродовж поминальних днів на міських кладовищах чергуватимуть лікарсько-сестринські бригади, бригади швидкої медичної допомоги, працюватимуть медичні пункти, які будуть надавати медичну допомогу незалежно від місця реєстрації громадян.
Як повідомляв УНН 14 квітня, на Великдень та у поминальні дні на кладовищах Києва чергуватимуть медики.