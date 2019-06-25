В Полтавской области зафиксировали случай малярии

“Один случай малярии (по предварительным данным — рецидив трехдневной), случай завозной из Африки. Обращаем внимание на наличие переносчиков этой инфекции в области и сезон возможной передачи малярии в настоящее время”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщал УНН, что случай малярии зафиксировали у жителя Кировоградской области — гражданина Республики Камерун.