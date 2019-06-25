В Полтавской области зафиксировали случай малярии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Полтавской области зафиксировали случай малярии и предупредили о наличии переносчиков этой инфекции в области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Полтавского областного регионального лабцентра Минздрава Украины.
“Один случай малярии (по предварительным данным — рецидив трехдневной), случай завозной из Африки. Обращаем внимание на наличие переносчиков этой инфекции в области и сезон возможной передачи малярии в настоящее время”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщал УНН, что случай малярии зафиксировали у жителя Кировоградской области — гражданина Республики Камерун.