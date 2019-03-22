В Україні зафіксували ще один випадок малярії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Протягом тижня з 11 по 17 березня в Україні зафіксоване одне повідомлення про малярію у громадянина Республіки Камерун, мешканця Кіровоградської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень зареєстровано позачергове повідомлення щодо завезеного випадку малярії у мешканця Кіровоградської області, громадянина Республіки Камерун", - повідомили у Центрі МОЗу.
Нагадаємо, тижнем раніше в українця після роботи в Анголі, де він був протягом двох місяців, виявили малярію.
Довідка УНН: Малярія - інфекційне захворювання, передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". Перебіг хвороби супроводжується гарячкою, ознобом, потом, спленомегалією (збільшенням розмірів селезінки), гепатомегалією (збільшенням розмірів печінки) і анемією, характеризується хронічним перебігом з можливістю рецидивів.