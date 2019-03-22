В Украине зафиксировали еще один случай малярии

"За отчетную неделю зарегистрировано внеочередное сообщение о завезенном случае малярии у жителя Кировоградской области, гражданина Республики Камерун", - сообщили в Центре Минздрава.

Напомним, неделей ранее у украинца после работы в Анголе, где он был в течение двух месяцев, обнаружили малярию.

Справка УНН: Малярия - инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". Течение болезни сопровождается лихорадкой, ознобом, потом, спленомегалией (увеличением размеров селезенки), гепатомегалией (увеличением размеров печени) и анемией, характеризуется хроническим течением с возможностью рецидивов.