В українця після поїздки в Анголу виявили малярію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В українця після роботи в Анголі протягом двох місяців виявили малярію. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"Одне позачергове повідомлення щодо завезеного випадку малярії у громадянина України, який протягом останніх двох місяців працював у Анголі. Розпочато специфічне та симптоматичне лікування, триває епідеміологічне розслідування", - повідомили у ЦГЗ МОЗ у статистиці щодо захворювань з 4 по 10 березня.
Нагадаємо, один випадок захворювання на хантавірусну інфекцію (геморагічна гарячка з нирковим синдромом) уже після виписки з лікарні виявили у жительки Києва.