У киянки виявили хантавірус

КИЇВ. 13 березня. УНН. Один випадок захворювання на хантавірусну інфекцію (геморагічна гарячка з нирковим синдромом) уже після виписки з лікарні виявили у жительки Києва, яка у січні лікувалася в одній зі столичних лікарень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.