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У киянки виявили хантавірус

У киянки виявили хантавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Один випадок захворювання на хантавірусну інфекцію (геморагічна гарячка з нирковим синдромом) уже після виписки з лікарні виявили у жительки Києва, яка у січні лікувалася в одній зі столичних лікарень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Ретроспективно зареєстровано один випадок геморагічної гарячки з нирковим синдромом у мешканки міста Київ", - повідомили у ЦГЗ.

Вірусологічна референс-лабораторія ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" за допомогою імунофлюоресцентного аналізу отримала діагностичні титри JgM та IgG до хантавірусу.

"Хвора лікувалася в Олександрівській клінічній лікарні у січні 2019 року. Виписана на початку лютого після одужання з діагнозом "Гостре респіраторне захворювання; негоспітальна лівобічна пневмонія; подагра, подагричний артрит, з ураженням нирок". Остаточний діагноз після отримання лабораторних даних змінено на "хвороба, викликана хантавірусом (геморагічна гарячка з нирковим синдромом), легкій перебіг", - вказали у ЦГЗ.

Нагадаємо, у двох киян виявили лихоманку Чікунгунья.

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