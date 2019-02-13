У двох киян виявили лихоманку Чікунгунья
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Два випадки лихоманки Чікунгунья уже після виписки з лікарні виявили у жителів Києва, які до початку розвитку хвороби відпочивали у Таїланді, де й інфікувалися через укуси комарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"Ретроспективно виявлено два випадки гарячки Чікунгунья у мешканців міста Київ. Вірусологічна референс-лабораторія за допомогою імуно-флюоресцентного аналізу отримала діагностичні титри JgM та IgG і слабопозитивний до JgM та IgG — в імуноблоті", - вказали у ЦГЗ МОЗ.
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Як зазначається, хворі лікувалися в Олександрівській клінічній лікарні у грудні.
"Виписані після лікування з діагнозами "гостра вірусна інфекція неуточнена" та "гостра вірусна інфекція, малярія?". Остаточні діагнози після отримання лабораторних даних змінено на "хвороба, викликана вірусом Чікунгунья". Інфікування через укуси комарів відбулося в Таїланді, де хворі відпочивали до початку розвитку хвороби", - заявили у Центрі громадського здоров'я.
Додамо, лихоманка Чікунгунья - вірусна хвороба, що передається людям інфікованими комарами; для неї характерна раптова лихоманка, часто супроводжувана болем в суглобах.