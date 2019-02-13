У двох киян виявили лихоманку Чікунгунья

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Два випадки лихоманки Чікунгунья уже після виписки з лікарні виявили у жителів Києва, які до початку розвитку хвороби відпочивали у Таїланді, де й інфікувалися через укуси комарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.