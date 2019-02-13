У двух киевлян обнаружили лихорадку Чикунгунья
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Два случая лихорадки Чикунгунья уже после выписки из больницы обнаружили у жителей Киева, которые до начала развития болезни отдыхали в Таиланде, где и заразились через укусы комаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Ретроспективно выявлено два случая лихорадки Чикунгунья у жителей города. Вирусологическая референс-лаборатория с помощью иммуно-флюоресцентного анализа получила диагностические титры JgM и IgG и слабоположительный к JgM и IgG - в иммуноблоте", - указали в ЦОЗ Минздрава.
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Как отмечается, больные лечились в Александровской клинической больницы в декабре.
"Выписаны после лечения с диагнозами "острая вирусная инфекция неуточненная" и "острая вирусная инфекция, малярия?". Окончательные диагнозы после получения лабораторных данных изменено на "болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья". Инфицирование через укусы комаров произошло в Таиланде, где больные отдыхали до начала развития болезни", - заявили в Центре общественного здоровья.
Добавим, лихорадка Чикунгунья - вирусная болезнь, передающаяся людям инфицированными комарами; для нее характерна внезапная лихорадка, часто сопровождаемая болью в суставах.