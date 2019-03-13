У киевлянки обнаружили хантавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Один случай заболевания хантавирусной инфекцией (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) уже после выписки из больницы обнаружили у жительницы Киева, которая в январе лечилась в одной из столичных больниц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Ретроспективно зарегистрирован один случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом у жительницы города Киев", - сообщили в ЦОЗ.
Вирусологическая референс-лаборатория ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" с помощью иммунофлюоресцентного анализа получила диагностические титры JgM и IgG к хантавирусу.
"Больная лечилась в Александровской клинической больнице в январе 2019 года. Выписанная в начале февраля после выздоровления с диагнозом "Острое респираторное заболевание; внебольничная левосторонняя пневмония; подагра, подагрический артрит, с поражением почек". Окончательный диагноз после получения лабораторных данных изменен на "болезнь, вызванную хантавирусом (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), легкое протекание", - указали в ЦОЗ.
Напомним, у двух киевлян обнаружили лихорадку Чикунгунья.