У украинца после поездки в Анголу обнаружили малярию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. У украинца после работы в Анголе в течение двух месяцев обнаружили малярию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Одно внеочередное сообщение о завезенном случае малярии у гражданина Украины, который в течение последних двух месяцев работал в Анголе. Начато специфическое и симптоматическое лечение, продолжается эпидемиологическое расследование", - сообщили в ЦОЗ Минздрава в статистике по заболеваниям с 4 по 10 марта.
Напомним, один случай заболевания хантавирусной инфекцией (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) уже после выписки из больницы обнаружили у жительницы Киева.