У Полтавській області зафіксували випадок малярії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Полтавській області зафіксували випадок малярії та попередили про наявність переносників цієї інфекції в області. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Полтавського обласного регіонального лабцентру МОЗ України.
“Один випадок малярії (за попередніми даними — рецидив трьохденної), випадок завізний з Африки. Звертаємо увагу на наявність переносників цієї інфекції в області та сезон можливої передачі малярії в даний час”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що випадок малярії зафіксували у мешканця Кіровоградської області — громадянина Республіки Камерун.