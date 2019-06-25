В Полтаве открыли новое футбольное мини-поле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Полтаве открыли новое футбольное мини-поле. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола Илья Кива, передает УНН.
Он напомнил, что год назад полтавская команда "Молодь" в финале всеукраинского чемпионата по дворовому футболу выиграла "миллион на стадион". Эти средства были направлены на строительство футбольного мини-поля.
"Мы выполнили обещание и построили футбольный стадион для детей в городе Полтава, в качестве приза команде победителя чемпионата Украины по дворовому футболу", - прокомментировал Кива.
Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, футбольные поля и стадионы в Украине строятся с опережением дедлайнов. Так, УАФ (ранее ФФУ - ред.) до 2020 года планировала появление в Украине 50 полноценных футбольных полей. Однако все они построены уже.
"И до конца текущего года эти поля будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул Павелко.
Федерация также планировала к 2020-му построить 2,5 тыс. футбольных мини-полей. На сегодня их построено уже 2000.