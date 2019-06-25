У Полтаві відкрили нове футбольне міні-поле
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Полтаві відкрили нове футбольне міні-поле. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу Ілля Кива, передає УНН.
Він нагадав, що рік тому полтавська команда "Молодь" у фіналі всеукраїнського чемпіонату з дворового футболу виграла "мільйон на стадіон". Ці кошти були спрямовані на будівництво футбольного міні-поля.
"Ми виконали обіцянку і побудували футбольний стадіон для дітей у місті Полтава, як приз команді переможця чемпіонату України з дворового футболу", - прокоментував Кива.
Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, футбольні поля і стадіони в Україні будуються з випередженням дедлайнів. Так, УАФ (раніше ФФУ - ред.) до 2020 року планувала появу в Україні 50 повноцінних футбольних полів. Однак всі вони побудовані вже.
"І до кінця поточного року ці поля будуть введені в експлуатацію", - підкреслив Павелко.
Федерація також планувала до 2020-го побудувати 2,5 тис. футбольних міні-полів. На сьогодні їх побудовано вже 2000.