В Полтаве умер пенсионер, на которого упала ледяная глыба
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Полтаве умер 83-летний мужчина на которого упала ледяная глыба с крыши дома. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области, передает УНН.
"В среду, 6 февраля около 17:00 в больнице скончался 83-летний мужчина на которого упала ледяная глыба с крыши дома. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом: открытая черепно-мозговая травма", - сказали в пресс-службе.
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Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего.
Как сообщал УНН, 6 февраля в Полтаве госпитализирован дедушка 1936 года с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения на него ледяной глыбы с крыши дома.
Напомним, в Полтаве 2 февраля, около 13 часов, возле остановки общественного транспорта "Октябрьская" по улице Соборности, с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.