У Полтаві на дідуся впала льодяна брила
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Полтаві госпіталізовано дідуся 1936 року народження з черепно-мозковою травмою, яку він отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку. Про це повідомляє управління з питань соціального захисту Полтавської області, передає УНН.
"06.02.2019 року до Полтавської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма госпіталізований громадянин Т. 1936 року народження, мешканець Шевченківського району м. Полтави. Травми потерпілий отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку. Стан здоров’я потерпілого – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Харкові, з даху одного з будинків, альпіністи зняли 100-кілограмову бурульку.
Нагадаємо, у місті Конотоп снігова брила впала з даху чотириповерхівки на двох осіб, в результаті чого двоє госпіталізовані до лікарні.