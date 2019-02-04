У Конотопі снігова брила впала на двох людей

"У Конотопі снігова брила впала з даху чотириповерхівки на двох осіб. Потерпілі - чоловік 1990р. н., а дівчина 1988 р. н. За попередніми даними, обоє отримали травми голови і перебувають у лікарні. У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 367 КК України співробітники поліції та прокуратури встановлюють обставини події", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Полтаві 2 лютого, близько 13 години, поблизу зупинки громадського транспорту "Зигіна", що по вулиці Соборності, з даху будинку впала льодяна брила, яка тяжко травмувала малолітню дівчинку. Наразі дитині надають допомогу лікарі.