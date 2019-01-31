З даху будинку в Харкові зняли 100-кілограмову бурульку

"Ось такі крижані брили, вагою по 100 кілограмів, знімають альпіністи з будинків Харкова", - написав Сидоренко.

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Також директор департаменту додав, що в місті будинків комунальної власності близько 8 тисяч, а подібних снігопадів і перепадів температур, як в цьому році, Харків не бачив давно. І додав про те, що в місті всього 180 альпіністів, які здатні збивати сніг і ожеледь. Згідно техніці безпеки працювати вони можуть лише в світлий час доби. Кожна бригада очищає по кілька дахів за зміну.

Як повідомляв УНН, в центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, величезні брили льоду падають перехожим на голови.



Нагадаємо, для очищення дахів від бурульок та снігу територію Києва обстежують інспектори благоустрою



