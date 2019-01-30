На 16-летнего подростка упала сосулька, он в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Кременчуге на 16-летнего парня упала сосулька, подросток находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.
"В Кременчугский отдел полиции около 14:40 поступила информация от местных медиков о госпитализации в больницу 16-летнего парня на которого в г. Кременчуг по проспекту Свободы, 124, упала сосулька", - говорится в сообщении.
По информации медиков, подростку поставили предварительный диагноз "перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома". Состояние парня тяжелое.
"В больницу выехали следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - отметили в ГУНП.
Напомним, в центре Киева льдины падают прохожим на головы.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области на малолетнюю девочку упала сосулька, из-за чего она получила травму головы и оказалась на больничной койке.