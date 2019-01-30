На 16-річного підлітка впала бурулька, він у тяжкому стані

"До Кременчуцького відділу поліції близько 14:40 надійшла інформація від місцевих медиків про госпіталізацію до лікарні 16-річного хлопця на якого в м. Кременчук по проспекту Свободи, 124, впала бурулька", - йдеться в повідомленні.

За інформацією медиків, підлітку поставили попередній діагноз " перелом кісток черепу, внутрішньо-мозкова гематома". Стан хлопця тяжкий.

"До лікарні виїхали слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються причини та обставини події", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, у центрі Києва крижини падають перехожим на голови.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області на малолітню дівчинку впала бурулька, через що вона отримала травму голови та опинилася на лікарняному ліжку.