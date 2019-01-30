В Киеве создали бригады для борьбы с сосульками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Для очистки крыш от сосулек и снега территорию Киева обследуют инспекторы благоустройства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора Департамента КГГА Тарас Панчий, передает УНН.
"Для оперативного очистки крыш от сосулек и снега образовались в результате повышения температуры, территорию Киева обследуют инспекторы благоустройства. В случае выявления опасных образований на крышах инспектор благоустройства составляет протокол или предписание о нарушении правил благоустройства", - сообщил Панчий.
По словам чиновника, в каждом районе созданы по 5-6 бригад при Управляющей компании, оснащенных соответствующей техникой для очистки крыш. Кроме того, при Управлении чрезвычайных ситуаций образованы дополнительные бригады быстрого реагирования, к которым может обратиться любой балансодержатель для ликвидации сосулек.
"За неуборку своей территории предусмотрены штрафы до 1700 гривен. Для большей мотивации для уборки своей территории балансодержателями мы разработали изменения в Административный Кодекс, которые находится на рассмотрении в комитетах Верховной Рады. Эти изменения упростят составление инспекторами благоустройства административных протоколов и увеличат суммы штрафов до 40 тыс. гривен", - отметил первый заместитель директора Департамента КГГА.
Кроме штрафных санкций на безответственных балансодержателей накладывается ответственность возмещения материального/морального вреда, который был нанесен здоровью или имуществу из-за падения снега или сосулек с крыши его здания.
Как сообщал УНН, в центре Киева льдины падают прохожим на головы.