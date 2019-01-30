У Києві створили бригади для боротьби з бурульками

"Для оперативного очищення дахів від буруль та снігу, що утворились внаслідок підвищення температури, територію Києва обстежують інспектори благоустрою. У разі виявлення небезпечних утворень на дахах інспектор благоустрою складає протокол або припис про порушення правил благоустрою", - повідомив Панчій.

За словами чиновника, у кожному районі створені по 5-6 бригад при Керуючій компанії, оснащених відповідною технікою для очищення дахів. Крім того, при Управлінні надзвичайних ситуацій утворені додаткові бригади швидкого реагування, до яких може звернутись будь-який балансоутримувач для ліквідації бурульок.

"За неприбирання своєї території передбачені штрафи до 1700 гривень. Для більшої мотивації прибирання своєї території балансоутримувачами ми розробили зміни до Адміністративного Кодексу, які знаходиться на розгляді у відповідних комітетах Верховної Ради. Ці зміни спростять складання інспекторами благоустрою адміністративних протоколів і збільшать суми штрафів до 40 тис. гривень", - зазначив перший заступник директора Департаменту КМДА.

Окрім штрафних санкцій на безвідповідальних балансоутримувачів накладається відповідальність відшкодування матеріальної/моральної шкоди, що була нанесена здоров’ю чи майну через падіння снігу або бурульок з даху своєї будівлі.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва крижини падають перехожим на голови.