С крыши дома в Харькове сняли 100-килограммовую сосульку

"Вот такие ледяные глыбы, весом по 100 килограммов, снимают альпинисты с домов Харькова", - написал Сидоренко.

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Также директор департамента добавил, что в городе домов коммунальной собственности около 8 тысяч, а подобных снегопадов и перепадов температур, как в этом году, Харьков не видел давно. И добавил о том, что в городе всего 180 альпинистов, которые способны сбивать снег и наледь. Согласно технике безопасности работать они могут только в светлое время суток. Каждая бригада очищает по несколько крыш за смену.

Як сообщал УНН, в центре Киева, на улице Шота Руставели, огромные глыбы льда падают прохожим на головы.



Напомним, для очистки крыш от сосулек и снега территорию Киева обследуют инспекторы благоустройства



