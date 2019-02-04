В Конотопе снежная глыба упала на двух человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76708 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101150 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135808 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134280 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131561 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125984 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163419 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 107821 просмотра
Актуальное
В Конотопе снежная глыба упала на двух человек

В Конотопе снежная глыба упала на двух человек

Киев  •  УНН

 • 18844 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В городе Конотоп снежная глыба упала с крыши четырехэтажки на двух прохожих, в результате чего оба госпитализированы в больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области на своей странице в Facebook Наталья Науменко, передает УНН.

"В Конотопе снежная глыба упала с крыши четырехэтажки на двух человек. Пострадавшие - мужчина 1990 г.р., а девушка 1988 р. н. По предварительным данным, оба получили травмы головы и находятся в больнице. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст . 367 УК Украины сотрудники полиции и прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Полтаве 2 февраля, около 13 часов, возле остановки общественного транспорта "Октябрьская" по улице Соборности, с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

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