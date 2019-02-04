В Конотопе снежная глыба упала на двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В городе Конотоп снежная глыба упала с крыши четырехэтажки на двух прохожих, в результате чего оба госпитализированы в больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области на своей странице в Facebook Наталья Науменко, передает УНН.
"В Конотопе снежная глыба упала с крыши четырехэтажки на двух человек. Пострадавшие - мужчина 1990 г.р., а девушка 1988 р. н. По предварительным данным, оба получили травмы головы и находятся в больнице. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст . 367 УК Украины сотрудники полиции и прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С крыши дома в Харькове сняли 100-килограммовую сосульку
Напомним, в Полтаве 2 февраля, около 13 часов, возле остановки общественного транспорта "Октябрьская" по улице Соборности, с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.