У Полтаві на дитину впала льодяна брила
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Полтаві 2 лютого, близько 13 години, поблизу зупинки громадського транспорту "Зигіна", що по вулиці Соборності, з даху будинку впала льодяна брила, яка тяжко травмувала малолітню дівчинку. Наразі дитині надають допомогу лікарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.
Всі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 міста Полтави. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Розпочате досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, на 16-річного підлітка впала бурулька, він у тяжкому стані.
Нагадаємо, у центрі Києва крижини падають перехожим на голови.
Раніше повідомлялося, що у Полтавській області на малолітню дівчинку впала бурулька, через що вона отримала травму голови та опинилася на лікарняному ліжку.