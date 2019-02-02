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У Полтаві на дитину впала льодяна брила

У Полтаві на дитину впала льодяна брила

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Полтаві 2 лютого, близько 13 години, поблизу зупинки громадського транспорту "Зигіна", що по вулиці Соборності, з даху будинку впала льодяна брила, яка тяжко травмувала малолітню дівчинку. Наразі дитині надають допомогу лікарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції. 

Всі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 міста Полтави. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Розпочате досудове розслідування. 

Як повідомляв УНН, на 16-річного підлітка впала бурулька, він у тяжкому стані

Нагадаємо, у центрі Києва крижини падають перехожим на голови.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області на малолітню дівчинку впала бурулька, через що вона отримала травму голови та опинилася на лікарняному ліжку.

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