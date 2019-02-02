У Полтаві на дитину впала льодяна брила

Всі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 міста Полтави. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Розпочате досудове розслідування.



Як повідомляв УНН, на 16-річного підлітка впала бурулька, він у тяжкому стані.



Нагадаємо, у центрі Києва крижини падають перехожим на голови.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області на малолітню дівчинку впала бурулька, через що вона отримала травму голови та опинилася на лікарняному ліжку.