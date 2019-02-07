В Полтаве на дедушку упала ледяная глыба
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Полтаве госпитализирован дедушка 1936 года с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения на него ледяной глыбы с крыши дома. Об этом сообщает управление по вопросам социальной защиты Полтавской области, передает УНН.
"06.02.2019 года в Полтавскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: открытая черепно-мозговая травма госпитализирован гражданин Т. 1936 года рождения, житель Шевченковского района Полтавы. Травмы пострадавший получил в результате падения на него ледяной глыбы с крыши дома. Состояние здоровья пострадавшего - средней тяжести", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Харькове, с крыши одного из домов, альпинисты сняли 100-килограммовую сосульку.
Напомним, в городе Конотоп снежная глыба упала с крыши четырехэтажки на двоих людей, в результате чего двое госпитализированы в больницу.