У Полтаві помер пенсіонер, на якого впала льодяна брила

"В середу, 6 лютого близько 17:00 в лікарні помер 83-річний чоловік на якого впала льодяна брила з даху будинку. Він був госпіталізований з попереднім діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма", - сказали в прес-службі.

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Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила смерть потерпілого.

Як повідомляв УНН, 6 лютого у Полтаві госпіталізовано дідуся 1936 року народження з черепно-мозковою травмою, яку він отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку.



Нагадаємо, у Полтаві 2 лютого, близько 13 години, поблизу зупинки громадського транспорту "Зигіна", що по вулиці Соборності, з даху будинку впала льодяна брила, яка тяжко травмувала малолітню дівчинку.



