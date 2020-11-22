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В Полтаве члены УИК начали получать смс-сообщения с призывом не идти на выборы - ОПОРА

В Полтаве члены УИК начали получать смс-сообщения с призывом не идти на выборы - ОПОРА

Киев  •  УНН

 • 16199 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Полтаве зафиксировали случаи, когда члены УИК в семь утра начали получать смс-сообщения с призывом не идти на избирательные участки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные наблюдателей гражданской сети ОПОРА.

“Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя — неизвестный”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, говорится (стилистика сохранена): “Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!”. Отправитель сообщения — Poltava.

“Подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238. Все абоненты получили СМС в 7:31. СМС аналогичного содержания в то же время получил и один из избирателей, который голосовал на ВД № 531200”, — добавили наблюдатели ОПОРЫ.

Напомним, за прошедшие сутки в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения начали три уголовных производства.

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