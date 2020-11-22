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Місцеві вибори: поліція за минулу добу отримала більше 60 заяв про порушення виборчого процесу

Місцеві вибори: поліція за минулу добу отримала більше 60 заяв про порушення виборчого процесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Упродовж минулої доби до поліції надійшло понад 60 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи розпочали три кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

“Сьогодні, 22 листопада, проводиться повторне голосування в рамках виборів депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку виборчого процесу до поліції надійшло 16 728 заяв та повідомлень щодо порушень виборчого процесу. Розпочато 1 161 кримінальне провадження та складено 2 433 адміністративні протоколи.

“Упродовж „дня тиші“ до територіальних органів Національної поліції надійшла 61 заява та повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого процесу. Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській (27), Миколаївській (9), Львівській (7), Донецькій та Запорізькій (по 5) областях. Ще чотири правопорушення виявлено у Черкаській області, по два у Закарпатській і Полтавській областях та один факт порушення виборчого процесу встановлено у Рівненській області”, — додали у Нацполіції.

Зазначені повідомлення стосувалися: незаконної агітації — 42, підкупу виборців — 14, порушення ведення реєстру виборців — 4 та шахрайства — 1.

“Поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП у Дніпропетровській та Львівській областях. До ЄРДР унесено відомості щодо трьох кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця)Кримінального кодексу України у Донецькій, Запорізькій областях та місті Черкаси”, — підсумували в Нацполіції.

Нагадаємо, в 11 містах України сьогодні стартував другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть мерів.

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