Местные выборы: полиция за минувшие сутки получила более 60 заявлений о нарушениях избирательного процесса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения начали три уголовных производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
“Сегодня, 22 ноября, проводится повторное голосование в рамках выборов депутатов сельского, поселкового, городского совета, сельского, поселкового, городского головы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1161 уголовное производство и составлен 2433 административных протокола.
“В течении „дня тишины“ в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлен в Ровенской области”, — добавили в Нацполиции.
Указанные сообщения касались: незаконной агитации — 42, подкупа избирателей — 14, нарушение ведения реестра избирателей — 4 и мошенничества — 1.
“Полицейские составили два административных протокола по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КоАП в Днепропетровской и Львовской областях. В ЕРДР внесены сведения о трех уголовных производств по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины в Донецкой, Запорожской областях и городе Черкассы”, — подытожили в Нацполиции.
Напомним, в 11 городах Украины сегодня стартовал второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут мэров.