У Полтаві члени ДВК почали отримувати смс-повідомлення із закликом не йти на вибори - ОПОРА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Полтаві зафіксували випадки, коли члени ДВК о сьомій ранку почали отримувати смс-повідомлення із закликом не йти на виборчі дільниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані спостерігачів громадянської мережі ОПОРА.
“Спостерігачі ОПОРИ зафіксували кільки випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій надходили СМС з вимогою не йти на вибори. Номер відправника — невідомий”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у повідомленнях, отриманих членами дільничних виборчих комісій зранку 22 листопада, йдеться (стилістика збережена): “Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!!!”. Відправник повідомлення — Poltava.
“Подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД № 531145 (Соборності, 67), 531151 (Медична, 1), 531238. Усі абоненти отримали СМС о 7:31. СМС аналогічного змісту у той же час отримав і один із виборців, який голосував на ВД № 531200”, — додали спостерігачі ОПОРИ.
Нагадаємо, упродовж минулої доби до поліції надійшло понад 60 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи розпочали три кримінальні провадження.