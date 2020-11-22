У Полтаві члени ДВК почали отримувати смс-повідомлення із закликом не йти на вибори - ОПОРА

“Спостерігачі ОПОРИ зафіксували кільки випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій надходили СМС з вимогою не йти на вибори. Номер відправника — невідомий”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у повідомленнях, отриманих членами дільничних виборчих комісій зранку 22 листопада, йдеться (стилістика збережена): “Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!!!”. Відправник повідомлення — Poltava.

“Подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД № 531145 (Соборності, 67), 531151 (Медична, 1), 531238. Усі абоненти отримали СМС о 7:31. СМС аналогічного змісту у той же час отримав і один із виборців, який голосував на ВД № 531200”, — додали спостерігачі ОПОРИ.

Нагадаємо, упродовж минулої доби до поліції надійшло понад 60 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи розпочали три кримінальні провадження.