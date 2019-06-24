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В Полтаве без водоснабжения остались несколько районов города

Киев • УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Полтаве 24 июня без водоснабжения остались жители пяти микрорайонов города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Полтававодоканал".

В Полтаве без водоснабжения остались несколько районов города

24 июня в 15:50 работниками АО "Полтаваоблэнерго" был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала. В пресс-службе водоканала отмечают, что это "является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении"(ст.6).

"Аргументация - долги прошлых лет за электроэнергию. Без водоснабжения остались такие микрорайоны города: Сады - 1,2,3, Центр, Подол. Под угрозой - остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций. Это может привести к экологической катастрофе, последствия которой трудно предсказать", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве временно отсутствует водоснабжение по 18 адресам из-за повреждения на сети холодного водоснабжения.

Украинские Национальные Новости

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