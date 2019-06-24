У Полтаві без водопостачання залишилися кілька районів міста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Полтаві 24 червня без водопостачання залишилися жителі п'яти мікрорайонів міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Полтававодоканал".
24 червня о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір і розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу. У прес-службі водоканалу наголошують, що це "є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6).
"Аргументація - борги минулих років за електроенергію.Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки. Під загрозою - зупинка водопостачання всього міста та зупинка каналізаційно-насосних станцій. Це може спричинити екологічну катастрофу, наслідки якої важко передбачити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві тимчасово відсутнє водопостачання за 18 адресами через пошкодження на мережі холодного водопостачання.