У Києві шість вулиць залишилися без води
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Києві тимчасово відсутнє водопостачання за 18 адресами через пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ПрАТ "АК "Київводоканал".
"Станом на 10:00 24-го червня ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською", - йдеться в повідомленні.
Як вказали у компанії, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
пр-т. Науки, 86, 88, 90;
вул. Івана Микитенка, 9, 9Б, 11, 13, 15, 15А;
вул. Курнатовського, 15;
вул. Машинобудівна, 50;
вул. Полковника Шутова, 1, 3, 4, 4А, 9, 9А;
пр-т. Перемоги, 55.
У компанії запевнили, що ліквідують пошкодження орієнтовно через добу.
Нагадаємо, на Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні.