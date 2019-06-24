В Киеве шесть улиц остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киеве временно отсутствует водоснабжение по 18 адресам из-за повреждения на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО " АК "Киевводоканал".
"По состоянию на 10:00 24-го июня ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.
Как указали в компании, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
пр-т. Науки, 86, 88, 90;
ул. Ивана Микитенко, 9, 9Б, 11, 13, 15, 15А;
ул. Курнатовского, 15;
ул. Машиностроительная, 50;
ул. Полковника Шутова, 1, 3, 4, 4А, 9, 9А;
пр-т. Победы, 55.
В компании заверили, что ликвидируют повреждения ориентировочно через сутки.
Напомним, в Донецкой области возникли перебои с водой в нескольких местах из-за аварии на водопроводе.