В Польше жестоко убили украинца

Происшествие произошло в среду вечером около 17:30 часов (по местному времени) в микрорайоне Лепце.

Несмотря на реанимацию, мужчина скончался. Полиция подтвердила, что жертвой является 49-летний гражданин Украины. Нападавший нанес ему четыре ножевых ранения в живот.

В связи с произошедшим полиция задержала четырех граждан Украины в возрасте от 25 до 40 лет. Во время задержания все были пьяны.

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По неофициальной информации, есть две версии произошедшего. Согласно первой, на остановке стояло трое мужчин, которые, вероятно, поссорились. И один из них вытащил нож и нанес смертельные ранения другому. После этого преступник скрылся. Поэтому один из задержанных, по словам полиции, вероятно, несет ответственность за нападение.

По другой версии, к мужчине, который шел по улице, подбежало другое лицо и несколько раз ударило его ножом.