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У Польщі жорстоко вбили українця

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У польському місті Гданськ помер 49-річний громадянин України, на нього напали з ножем на автобусній зупинці, завдавши йому чотири удари ножем у живіт, передає УНН з посиланням на tvn24.

Подія сталася в середу ввечері близько 17:30 години (за місцевим часом) у мікрорайоні Ліпце.

Незважаючи на реанімацію, чоловік помер. Поліція підтвердила, що жертвою є 49-річний громадянин України. Нападник завдав йому чотири ножові поранення у живіт.

В зв'язку з подією поліція затримала чотирьох громадян України у віці від 25 до 40 років. Під час затримання всі були п'яні.

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За неофіційною інформацією, є дві версії події. Згідно з першою, на зупинці стояло троє чоловіків, які, ймовірно, посварилися. І один із них витягнув ніж і завдав смертельні поранення іншому. Після цього злочинець утік. Тож один із затриманих, за словами поліції, ймовірно, несе відповідальність за напад.

За іншою версією, до чоловіка, який ішов по вулиці, підбігла інша особа і декілька разів ударила його ножем. 

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