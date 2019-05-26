В Польше сгорел автобус Киев-Прага
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Польше полностью сгорел пассажирский автобус Киев-Прага, перевозивший около 70 граждан Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN24.
Сегодня, 26 мая, около часа ночи загорелся автобус Киев-Прага, перевозивший около 70 граждан Украины.
Отмечается, что все 70 граждан Украины были эвакуированы.
Пожар, при неизвестных обстоятельствах, произошел в отсеке для двигателя. Пожар сразу охватила весь салон автобуса.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, в Италии съехал с дороги и перевернулся автобус с туристами, один человек погиб.