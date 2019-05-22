В Італії перекинувся автобус з туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Італії з'їхав з дороги і перекинувся автобус з туристами, одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Stampa.
Аварія сталася сьогодні вранці неподалік від міста Сієна в провінції Тоскана. Туристичний автобус з'їхав з дороги і перекинувся, впавши на правий бік.
В автобусі була група іноземних туристів з близько шістдесяти осіб - усі з різних країн Східної Європи.
"Один загиблий і кілька поранених", - повідомило видання попередні дані про постраждалих.
Ділянка дороги, де сталася ДТП, тимчасово закрита у напрямку Сієни.
Нагадаємо, в Італії через ДТП загинув українець.