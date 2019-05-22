В Италии перевернулся автобус с туристами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Италии съехал с дороги и перевернулся автобус с туристами, один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Stampa.
Авария произошла этим утром неподалеку от города Сиена в провинции Тоскана. Туристический автобус съехал с дороги и перевернулся, упав на правый бок.
В автобусе была группа иностранных туристов из около шестидесяти человек - все из разных стран Восточной Европы.
"Один погибший и несколько раненых", - сообщило издание предварительные данные о пострадавших.
Участок дороги, где произошло ДТП, временно закрыт в направлении Сиены.
Напомним, в Италии из-за ДТП погиб украинец.