У Польщі згорів автобус Київ-Прага
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Польщі вщент згорів пасажирський автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України. Про це УНН повідомляє з посиланням на TVN24.
Сьогодні, 26 травня, близько першої години ночі загорівся автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України.
Зазначається, що всі 70 громадян України були евакуйовані.
Пожежа, за невідомих обставин, сталася у відсіку для двигуна. Пожежа одразу охопила весь салон автобусу.
За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, в Італії з’їхав з дороги і перекинувся автобус з туристами, одна людина загинула.