В Польше заявили, что подпишут контракт на приобретение боевых дронов

Он отметил, что такие беспилотные летательные аппараты имеет американская армия и еще одно государство НАТО.

Дворчик сообщил, что договор подпишут после полудня в присутствии министра национальной обороны Антони Мацеревича.

"Такие дроны имеют самые профессиональные армии мира, в том числе армия США и еще одна армия в НАТО", - сказал заместитель министра обороны.

"Благодаря подписанному договору Польша будет обладать этим совершенным оружием... Думаю, что недоверки с Гражданской платформы вынуждены будут прикусить язык, ведь некоторые политики сомневались, что такое приобретение вообще будет", - отметил Дворчик.

Также он отметил, что контракт на покупку беспилотников является частью уже совершенных покупок и поставок для армии.

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"Это очень хороший шаг для модернизации польской армии. Новое оборудование поступит в польскую армию, подписываются новые контракты. Недавно Войско польское получило самоходные артиллерийские установки Krab, это одна из самых современных в мире подобная продукция, также армия получила минометы Rak", - добавил вице-министр.

Михал Дворчик подчеркнул, что следующим важным шагом для повышения безопасности Польши является решение властей США по протарикатеным комплексам Patriot. По его словам, это будет самая современная система, что доставят в Польшу.

"Это будут ракеты, систему этого класса, одновременно получат вооруженные силы США", - сказал Дворчик.

На взгляд Дворчика, максимальная сумма этого приобретения в 10,5 млрд долларов может быть меньше, поскольку продолжаются переговоры по этому вопросу. Он определил, что система построения противовоздушной обороны является одной из самых дорогих программ, но это вооружение необходимо польской армии.